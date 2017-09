(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO (AREZZO), 22 SET - Trovato dai vigili del fuoco un cadavere carbonizzato durante un intervento per spegnere un incendio in un terreno a Castiglion Fiorentino (Arezzo), nella campagna di Montecchio. La vittima è un uomo di 82 anni. I pompieri sono intervenuti, dopo una chiamata al 115, in un appezzamento da cui si levava un denso fumo nero e dove le fiamme, pian piano, stavano inghiottendo la vegetazione. Mentre i vigili del fuoco effettuavano le manovre di messa in sicurezza dell'area e di spegnimento, in mezzo al terreno hanno trovato il cadavere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. Con ogni probabilità l'anziano, residente a Castiglion Fiorentino, stava ripulendo un terreno di sua proprietà quando il fuoco è andato fuori controllo ed è rimasto circondato dalle fiamme.