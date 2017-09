Operaio muore schiacciato da pressa a Pontedera

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 23 SET - Un operaio è morto stamani, schiacciato da una pressa mentre stava lavorando alla Revet di Pontedera (Pisa), azienda specializzata nella raccolta e selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e da avviare al riciclo. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, Fabio Cerretani, 54 anni, di Montopoli Valdarno (Pisa), non avrebbe avuto scampo. Sotto choc il compagno di lavoro che stava effettuando un'operazione insieme a lui al macchinario industriale. La dinamica dell'incidente comunque è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto i vigili del fuoco, i tecnici della medicina del lavoro e le forze dell'ordine per i rispettivi interventi ed accertamenti di competenza.