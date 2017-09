Un hacker: "Ho violato Rousseau, e votato decine di volte"

«Beppe Grillo e Davide Casaleggio tranquilli, Luigi Di Maio ha già vinto, ve lo assicurano decine di miei voti certificati». Lo ha scritto, in un tweet pubblicato questa notte, l’hacker «rogue_0» che già in estate aveva violato la piattaforma Rousseau. L’hacker, in vari tweet, sembra dimostrare di aver votato più volte usando il profilo di alcuni iscritti. E prende in giro il M5S: «i geni alla Casaleggio hanno messo una misura di sicurezza inviolabile per la sicurezza totale: Lol», scrive «rogue_0».

«Il doppio passaggio dell’sms sul cellulare,istituito e utilizzato per la prima volta per garantire la sicurezza totale del voto" Sure. #LOL», scrive in un successivo tweet l’hacker che pubblica le pagine di votazioni di alcuni utenti contrassegnandoli con l'ormai celebre prefisso «Jesuis». «#JesuisAntonioMarcheselli», «#JesuisDavideGatto», scrive infatti «rogue_0».