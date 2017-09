Referendum per futuro di via Krupp, raccolta firme a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 23 SET - Per Via Krupp aperta e pubblica sono stati allestiti stamattina nella Piazzetta di Capri banchetti per la raccolta di firme per un referendum comunale. L'iniziativa è di un comitato di esponenti politici, ambientalisti ed imprenditori e si oppone alla riapertura di via Krupp - percorso tra i più suggestivi e di rilievo storico dell' isola - attraverso un project financing affidato ad una società privata. Il comitato per via Krupp "aperta e pubblica" ha inaugurato il primo punto di raccolta delle firme per i residenti. Durante la prossima settimana altri gazebo saranno allestiti a Tiberio ed a Marina Grande. Tra i primi firmatari gli eurodeputati di Forza Italia Fulvio Martusciello e Massimiliano Salini e l' eurodeputato tedesco della CDU Andreas Schwab, che ha presentato un' interrogazione al Parlamento europeo sull' uso dei fondi destinati alla riapertura della storica strada caprese.