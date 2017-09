Terremoto: capo protezione civile visita cantieri Sae Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 SET - Il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli ha visitato a Norcia i cantieri sulle Soluzione abitative d'emergenza. "Siamo qui per verificare l'andamento dei lavori sulle aree Sae, che a quanto abbiamo potuto constatare procedono regolarmente e secondo le tempistiche previste", ha detto. "Ovviamente si può accelerare - ha aggiunto Borrelli - e si può fare meglio, ma tutti stiamo lavorando con il massimo impegno". L'obiettivo rimane quello di consegnare le casette a tutti gli assegnatari del comune di Norcia entro novembre, con le ultime realizzazioni che saranno terminate nei primi giorni di dicembre. Ad accompagnare il capo dipartimento, il dirigente della Protezione civile regionale Alfiero Moretti, il vicesindaco del di Norcia, Pietro Luigi Altavilla, insieme all'assessore Giuliano Boccanera. Presente al sopralluogo anche il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Norcia, Pasqualino Trotta. "La visita di Borrelli - ha sottolineato Altavilla - è quanto mai costruttiva. Abbiamo chiesto alle ditte di aumentare il personale, anche per non farci sorprendere dal maltempo che potrebbe arrivare da un momento all'altro e rallentare quindi i lavori, quando invece è quanto mai necessario rispettare il più possibile i tempi". (ANSA).