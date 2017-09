Governo:Cdm impugna legge su esposizione bandiera del Veneto

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Il consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge della regione Veneto n. 28 del 05/09/2017, che riguarda l'esposizione del gonfalone con il leone di San Marco. Per il governo alcune norme della legge veneta "contrastano con la legislazione statale relativa all'uso dei simboli ufficiali. Ne consegue l'invasione nella competenza legislativa riservata allo Stato in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", stabilita dall'articolo 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione, nonché la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione". "Questa impugnativa si commenta da sé - ha replicato il governatore Zaia - Da Roma si accusa il Veneto di cercare la rissa, ma quelle a cui assistiamo sono scelte di un Governo che, con tutti problemi che è chiamato ad affrontare, non trova niente di meglio da fare che impedire a una Regione di esporre la propria bandiera".