(ANSA) - GINEVRA, 24 SET - Gli svizzeri sono chiamati oggi alle urne per votare su una riforma pensionistica, la più importante degli ultimi decenni. Promosso dal governo, il progetto prevede economie ed entrate supplementari con, tra le altre misure, un innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, che viene adeguata a quella degli uomini e sale da 64 a 65 anni. L'esito della votazione è incerto: in base ai risultati dell'ultimo sondaggio, la riforma "Previdenza per la vecchiaia 2020" gode dei favori del 51% delle persone intervistate, con un calo del 2% rispetto ad una prima rilevazione. I contrari sono invece saliti, al 44%, mentre gli indecisi sono al 5%. Le urne chiudono alle 12 e le prime tendenze sono attese nel pomeriggio.