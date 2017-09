I soldi degli sms mai arrivati a Amatrice: indaga la procura

La Procura di Rieti, a quanto riferisce oggi il Fatto Quotidiano, sentirà il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, nell’ambito di un’indagine riguardante la destinazione degli oltre 33 milioni di euro raccolti con gli sms di solidarietà per i terremotati del centro Italia. Fondi, sempre secondo quanto riferisce lo stesso quotidiano, che non sarebbero «mai arrivati alle popolazioni colpite dal sisma». Il Fatto cita quanto ha affermato, ieri, il sindaco di Amatrice dal palco di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, proprio in merito alla mancata destinazione dei fondi sms di solidarietà «alle persone e a quei paesi devastati».

In particolare si fa riferimento a interventi «estranei alle aree pertinenti», come, ad esempio, «una pista ciclabile in un paese delle Marche non colpito dalle scosse», una delle opere inizialmente proposte dalla Regione Marche. Il Fatto, citando fonti giudiziarie, riferisce che il sindaco di Amatrice «sarà convocato nei prossimi giorni dai magistrati che apriranno un fascicolo contro ignoti e avvieranno indagini specifiche sugli sms solidali».