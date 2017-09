Mo: Saeb Erekat in attesa trapianto di polmone

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 SET - Il segretario generale del Comitato esecutivo dell'Olp Saeb Erekat è in attesa di un trapianto di polmone che dovrebbe avvenire negli Usa. Lo ha detto lui stesso in un'intervista alla tv palestinese nella quale ha spiegato di essere affetto "da fibrosi polmonare da cinque anni" e di aver bisogno di un trapianto per la malattia che provoca una grande difficoltà respiratoria. Oggi, citato dai media palestinesi, ha risposto alle domande sui social che chiedevano informazioni sulla salute sottolineando di "sentirsi bene" e di "aspettare la data dell'operazione ogni giorno in base al donatore". Erekat, 62 anni, è uno dei principali protagonisti della politica palestinese da più di due decenni e per molto tempo è stato capo negoziatore in tutte le trattative con gli israeliani per un accordo di pace.