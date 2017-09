(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 SET - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza del governo per oggi pomeriggio. Oggetto della riunione con gli altri membri del gabinetto i contenuti del recente incontro con il presidente Usa Donald Trump a New York e con quello egiziano Abdel Fattah Sisi. Ma anche gli ultimi sviluppi della vicenda Iran: dalla presenza di Teheran in Siria all'ultimo lancio del missile balistico, 'Khorramshahr' accreditato di un raggio di azione di 2.000 chilometri.