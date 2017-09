(ANSA) - RIETI, 24 SET - "Lo dissi a luglio e posso ripeterlo anche ora: l'operazione sms per me è stata poco trasparente. Ha deluso la popolazione, ma dell'inchiesta non so nulla". E' quanto dichiara il sindaco di Accumoli (Rieti), Stefano Petrucci. "Ricordo che l'iniziativa - prosegue il sindaco del comune reatino epicentro del terremoto dello scorso anno - era nata all'indomani del sisma del 24 agosto per il nostro comune, per Amatrice e per Arquata del Tronto. E' quantomeno singolare - va avanti Petrucci - che quei fondi non siano arrivati ai comuni più colpiti, cioè Amatrice e Accumoli. Non è stata un'operazione di grande trasparenza, ora apprendo dell'esistenza di un' inchiesta, non ne so nulla né a luglio - conclude il sindaco di Accumoli - fui contattato dopo le mie dichiarazioni".