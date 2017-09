Papa accusato di 7 eresie, firma anche Gotti Tedeschi

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Una lettera di 25 pagine firmata da 40 sacerdoti e studiosi laici cattolici è stata spedita a Papa Francesco l'11 agosto e le firme sono oggi arrivate a 62. "Per il fatto che non è stata ricevuta nessuna risposta dal Santo Padre, la si rende pubblica quest'oggi, 24 settembre", dicono i firmatari accusando Papa Francesco di "sette eresie" per la Amoris Laetitia, il documento sul matrimonio e la famiglia. Spicca nell'elenco delle firme quella di Ettore Gotti Tedeschi, ex presidente dello Ior. Il documento è pubblicato da un sito ad hoc: "Correctiofilialis.org".