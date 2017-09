Maltempo: ancora temporali su regioni adriatiche ed al Sud

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Questa notte persisteranno temporali sull'Emilia Romagna, in estensione a Marche, Abruzzo, Molise, specialmente sui settori costieri e, più a Sud, su Puglia e Basilicata. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Valutata per oggi allerta 'gialla' per rischio idrogeologico sui bacini di Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise costiero, Umbria settentrionale, Calabria, Puglia e Sicilia orientale. Ancora allerta 'gialla', domani, sui bacini orientali di Emilia- Romagna, Abruzzo, Marche, Molise e su Basilicata, Calabria e Puglia. (ANSA).