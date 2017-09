(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - La popolarità di Donald Trump cola a picco, ai minimi storici da oltre 60 anni, dai tempi della presidenza di Harry Truman. Almeno stando all'ultimo sondaggio di Abc/Washington Post, secondo cui solo il 39% approva l'operato del tycoon. Nel dettaglio, il 59% non crede che Trump possa portare un vero cambiamento nel Paese, contro il 39%. Mentre solo il 28% è convinto che il presidente possa unire l'America, contro il 66% che lo vede come un leader che divide l'opinione pubblica.