(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - L'America di Donald Trump "sta dimostrando di essere non solo imprevedibile ma anche inaffidabile": lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif in una intervista alla Cnn. "L'accordo non è un accordo bilaterale, e non è nemmeno un trattato multilaterale. E' una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu di cui gli Stati Uniti sono membro permanente", ha sottolineato Zarif, a proposito della storica intesa del 2015 sul programma nucleare iraniano messa ora in discussione da Trump. "Quello che è importante ora per la comunità internazionale - ha aggiunto il capo della diplomazia di Teheran - è potersi fidare della parola degli Stati Uniti, di poter contare su quello che è un partner di questo accordo".