Colpi in tutta Italia, presi 'maghi' chiave bulgara. Il deposito a Reggio Emilia

Una "palestra dello scasso" e un deposito per lo stoccaggio della refurtiva. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, nell’ambito di un’operazione che ha smantellato una banda di georgiani specializzata in furti seriali con la tecnica della chiave bulgara. Ventotto le persone arrestate, tra Italia e Germania, accusate di avere messo a segno almeno 85 furti in diverse regioni italiane.

Gli arrestati sono accusati a vario titolo di ricettazione e associazione per delinquere finalizzata al furto in abitazione. Individuato a Reggio Emilia il deposito della banda dove era stoccata la refurtiva prima di essere spedita in Georgia. Una vera e propria "palestra" dello scasso, dove i membri della banda si allenavano per migliorare i tempi di apertura delle serrature di porte e casseforti.