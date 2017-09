(ANSA) - NAPOLI, 25 SET - Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli oltre 2 milioni di articoli scolastici e di cancelleria non sicuri e quindi potenzialmente pericolosi per i consumatori, in particolare per i bambini. In particolare, i controlli delle Fiamme gialle, sono stati eseguiti in alcuni esercizi commerciali della zona di Gianturco, periferia di Napoli, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico. Al termine dell'operazione i tre responsabili delle attività commerciali ispezionate sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. (ANSA).