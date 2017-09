(ANSA) - PALERMO, 25 SET - E' cominciato davanti al gip di Termini Imerese (Pa) Michele Guarnotta l'interrogatorio di garanzia del sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, indagato per abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti, violazione del segreto d'ufficio e falso ideologico insieme ad altre 22 persone tra vicesindaco, dipendenti comunali, imprenditori e un ispettore della polizia municipale. A Cinque è stato imposto l'obbligo di firma. Il gip, che ha ridimensionato le accuse contestate al primo cittadino in più punti, ha infatti respinto la richiesta di domiciliari avanzata dai pm. "Non ho alcuna intenzione di avvalermi della facoltà di non rispondere. Cercherò di chiarire la mia posizione", ha detto prima di entrare nell'aula del gip.