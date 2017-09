Droga e armi: 13 espiazioni pene eseguite da Cc nel Barese

(ANSA) - BARI, 25 SET - I carabinieri hanno eseguito stamani un provvedimento di cumulo pene, per un totale di 70 anni di carcere, nei confronti di 13 persone appartenenti ad un gruppo criminale accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso d'armi clandestine. Il provvedimento, emesso il 22 settembre scorso dalla procura generale della Repubblica di Bari, scaturisce da un'importante operazione, coordinata nell'ottobre del 2013 dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che consentì di sgominare un'organizzazione criminale, operante nella zona sud della provincia barese, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, aggravata dall'utilizzo di armi ed esplosivi attraverso i quali il gruppo imponeva la propria supremazia sul territorio. All'epoca furono 15 gli arresti eseguiti e diverse furono le persone denunciate in stato di libertà, alcune delle quali oggi colpite da ordine di espiazione pena o ordine di carcerazione per cumulo pena.