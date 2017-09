(ANSA) - BALI (INDONESIA), 25 SET - Sono cinquantamila le persone che a Bali hanno lasciato le loro case per timore di un'eruzione del Vulcano Agung. Il portavoce della protezione civile locale ha detto che gli evacuati, quasi raddoppiati in due giorni, si sono sparsi in tutte le zone più lontane dal vulcano ed alcuni si sono trasferiti nella vicina isola di Lombok. Venerdì scorso l'allerta è stata alzata al livello massimo dopo un'intensa attività sismica. L'ultima eruzione dell'Agung risale al 1963 e in quell'occasione morirono 1.100 persone. evacuati a Bali.