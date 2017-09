(ANSA) - BRUXELLES, 25 SET - Il tempo del Regno Unito per arrivare a un accordo sulla Brexit sta per scadere: é il monito della presidenza Ue in vista dell'avvio di un quarto giro di negoziati tra Londra e Bruxelles. "Dobbiamo veramente andare avanti adesso. Il tempo stringe", ha detto il vice ministro degli Affari europei estone Matti Maasikas (l'Estonia ha la presidenza di turno Ue). Oggi si tiene a Bruxelles un incontro dei ministri degli Affari europei e degli Esteri, al quale partecipa anche il capo negoziatore Ue Michel Barnier.