Brunetta, Germania dimostra grandi coalizioni fanno male

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Angela Merkel è uscita vittoriosa dalle elezioni in Germania, ma ne è uscita anche sconfitta, indebolita. Il suo è risultato il maggior partito, perdendo però nove punti rispetto alla tornata precedente. A vincere davvero sono stati i liberali, i verdi, la sinistra e le destre estreme, mentre a perdere sul serio sono stati i socialdemocratici, a dimostrazione che le grandi coalizioni, alla lunga, fanno male. Adesso ci saranno dei cambiamenti anche in Europa, perché non avremo più l'egemonia della Germania e dell'asse franco-tedesco, ma un'Europa plurale". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.