Bomba sotto auto nel vibonese, ferito gravemente conducente

(ANSA) - SORIANELLO (VIBO VALENTIA), 25 SET - Una bomba collocata sotto un'automobile è esplosa stamani dopo le 11 in via Nazionale a Savini, nel comune di Sorianello, ferendo gravemente l'uomo che era a bordo, Nicola Ciconte, di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. L'auto era parcheggiata davanti l'abitazione della vittima, all'interno di una proprietà privata. Ciconte, che comunque non sarebbe in pericolo di vita, ha riportato gravi ferite tra le quali una lacerazione al polpaccio destro. Soccorso è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro nel tentativo di salvargli la gamba. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno e della Stazione di Soriano che hanno avviato le indagini. Ancora da accertare il sistema utilizzato per innescare l'esplosivo. Allo stato l'unica cosa che viene esclusa è che l'ordigno fosse collegato al sistema di accensione della vettura. (ANSA).