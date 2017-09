Fondi Sardegna: 3 consiglieri rinviati a giudizio

(ANSA) - CAGLIARI, 25 SET - Dichiarato prescritto il presunto peculato nei confronti degli ex assessori e consiglieri regionali di Forza Italia Nicolò Rassu e Sergio Milia (Udc), il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cagliari, Gabriella Muscas, ha invece rinviato a giudizio l'ex assessore e attuale consigliere di Fi Mariano Contu, l'ex presidente del Consiglio nella XIV legislatura, Claudia Lombardo, e Fedele Sanciu (ex consigliere ed ex senatore), tutti esponenti azzurri finiti nell'inchiesta per il presunto uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale nella XIII legislatura. Questa mattina il gup Muscas ha stralciato le posizioni di Rassu e Milia, difesi dagli avvocati Ivano Iai e Luigi Concas, a cui il pm Marco Cocco contestava spese per 5.000 e 4.000 euro. Dopo una breve camera di consiglio il giudice ha dichiarato prescritto il procedimento. Rinviata a giudizio Lombardo, difesa dal legale Riccardo Floris, per una spesa da 1.500 euro, così come Contu, assistito dal legale Massimo Delogu, e Sanciu, difeso da Marco Milia, per il quale però oggi è stata dichiarata la prescrizione da uno dei due peculati (la contestazione scende da circa 6mila euro a tremila). A Contu, all'epoca capogruppo e tesoriere, viene contestata una somma complessiva di 1,6 milioni di euro. I tre ex consiglieri dovranno comparire il 12 gennaio 2018 davanti al collegio della Seconda sezione del tribunale di Cagliari per l'avvio del processo, ma quel giorno almeno per quanto riguarda l'ex presidente Claudia lombardo il reato a lei contestato potrebbe essere già prescritto. (ANSA).