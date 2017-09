Caos Spesometro, "congelato" il sito di invio fatture

Fuori uso il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute, il cosiddetto Spesometro 2017: malgrado la scadenza dei termini sia stata fissata per giovedì 28 settembre, il servizio è stato interrotto dallo scorso fine settimana perchè inserendo soltanto il codice fiscale dei contribuenti era possibile accedere a tutti i loro dati in «palese violazione della privacy». Il Consiglio nazionale commercialisti ha segnalato il disservizio e chiesto uno slittamento dei termini.