Terremoto: De Micheli in Umbria il 27 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Mercoledì 27 settembre visita in Umbria del nuovo commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, per una giornata di incontri nelle aree colpite dal sisma, accompagnata dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini. Alle 10, al Centro regionale della Protezione civile a Foligno, la riunione del Comitato istituzionale dell'Umbria, alle 12 l'incontro con i giornalisti. Alle 14.45 De Micheli sarà a Preci, nella frazione di Piedivalle, per la consegna di 5 casette, cui seguirà un sopralluogo all'Abbazia di Sant'Eutizio. Tappa successiva a Norcia, con sopralluogo nel centro storico e alle 16:40 la consegna di 32 casette nella zona industriale B (a Opaco). De Micheli raggiungerà infine Cascia: alle 17:40, nel piazzale San Francesco, la consegna delle strutture per la delocalizzazione delle attività commerciali. Alle 18 l'incontro con gli operatori economici della Valnerina. (ANSA).