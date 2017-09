Gentiloni, impegno per rendere stabile servizio civile

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Dovremmo impegnarci, e lo stiamo facendo, per rendere stabile l'impegno per il servizio civile che ha raggiunto quest'anno i 50mila, un record di cui andare fieri". Così il premier Paolo Gentiloni all'incontro tra il governo e i volontari del servizio civile universale all'Auditorium Parco della Musica. L'impegno del governo è lavorare "per rendere il servizio civile più flessibile e collegato a mondo lavoro" perchè "é' un modo concreto per difendere nostra patria".