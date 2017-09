Brasile: soldati continuano a occupare favela Rocinha a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 25 SET - L'esercito brasiliano continua ad occupare la 'favela' più grande di Rio de Janeiro, Rocinha, per il quarto giorno consecutivo: stanotte per la prima volta non si sono registrati scontri tra forze dell'ordine e trafficanti, riferiscono i media locali, ma le lezioni nelle scuole dello slum - in cui vivono almeno 70 mila persone, secondo stime ufficiali - restano sospese per motivi di sicurezza. Sono 950 i soldati che da venerdì scorso sono stati dispiegati nella regione, teatro da oltre una settimana di violenti sparatorie fra gang rivali di narcos. La polizia ha intanto trovato la casa del boss del traffico locale, Rogerio Avelino da Silva, conosciuto come Rogerio 157: si tratta di una villa, con vista su tutta la Rocinha, arredata con oggetti di estremo lusso, come hanno mostrato immagini girate dagli stessi agenti.