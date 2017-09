Morta con fazzoletti in bocca: giallo alla casa di riposo

Uno spettacolo agghiacciante quello che si è trovata davanti una delle dipendenti della casa di riposo Divina Provvidenza, dell’opera Don Guanella, a Como. Erano le 18.30, l’orario in cui viene distribuita la cena, quando, entrando in una delle camere, ha trovato una delle pazienti morta con la bocca piena di fazzoletti di carta e di guanti in lattice. Sul posto è arrivata la squadra mobile che ha avvisato la Procura ed è stato aperto un fascicolo per omicidio. Il procuratore della Repubblica Nicola Piacente ha spiegato, peraltro, che per ora non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. Sarà l’autopsia, che è stata già disposta, a stabilire se il soffocamento sia la causa della morte di Dolores D., 91 anni, con problemi cognitivi, anche se al momento sembrano escluse la morte naturale e il suicidio.

La donna, di Como, senza figli ma solo nipoti che ogni tanto andavano a trovarla, divideva la camera con un’altra paziente di 94 anni, anche lei con gli stessi problemi.

La compagna di stanza era in camera ieri alle 18.30 quando l'addetta della casa di riposo ha trovato il cadavere. Era accanto a Dolores, seduta, ma non ha saputo spiegare cosa sia successo o dare almeno qualche indicazioni.

Una vicenda dai contorni del giallo. Solo l’autopsia potrà sciogliere i dubbi sulle cause della morte della paziente: soffocata certamente sì. Ma sembra altamente improbabile che si sia messa da sola in bocca tutti quei fazzoletti e quei guanti. Fazzoletti e guanti sono materiale che facilmente si può trovare in una casa di riposo e chiunque avrebbe potuto quindi procurarseli.