Colpita da un ramo tagliato dal marito: muore una 70enne

Una donna 70enne è rimasta vittima, questo pomeriggio, di quella che pare una tragica fatalità avvenuta vicino a Carmiano di Vigolzone, in provincia di Piacenza: mentre il marito stava raccogliendo legna lungo il greto del torrente Nure, con la motosega pare abbia tagliato, forse accidentalmente, un grosso ramo che è caduto sulla testa della moglie che era lì con lui. Sembra che l’uomo non si fosse accorto della presenza della donna dietro all’albero.

La dinamica esatta è comunque ancora al vaglio dei Carabinieri di Piacenza che hanno effettuato i rilievi insieme ai colleghi del Nucleo investigativo. La donna, colpita in pieno alla testa, ha riportato una vasta e profonda ferita al cranio che le è costata la vita.

Pare che l’uomo, subito dopo l’accaduto, sia stato preso dal panico e, invece di chiamare i soccorsi, sia corso in paese. La sua versione, benchè al momento plausibile, è tuttavia ancora al vaglio della Procura della Repubblica di Piacenza che coordina le indagini. E’ già stata disposta l’autopsia sul corpo della 70enne.