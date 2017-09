(ANSA) - NEW DELHI, 26 SET - Il Segretario alla Difesa statunitense James Mattis è giunto oggi a New Delhi per una visita di due giorni che avrà al centro la lunga crisi in Afghanistan e la cooperazione indo-americana in campo militare, con un possibile annuncio da parte dell'India dell'acquisto di aerei da caccia e droni. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa Ani. Subito dopo il suo arrivo Mattis, che è il primo ministro americano a visitare l'India dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, ha incontrato la collega Nirmala Sitharaman, mentre in giornata sarà ricevuto dal premier Narendra Modi.