(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 SET - Hamas da Gaza plaude per l'attacco palestinese di oggi che ha causato 3 morti israeliani: "è un nuovo capitolo dell''Intifada di Al-Quds (Gerusalemme)", ha detto Hazzam Qassam portavoce della fazione, citato dai media. "Significa che ogni tentativo di 'giudaizzare' la città non cambia il fatto che Gerusalemme è arabo-musulmana: i suoi cittadini e la gioventù non risparmieranno alcun sforzo per redimerla con il loro spirito e sangue", ha aggiunto.