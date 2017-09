(ANSA) - BARCELLONA, 26 SET - Se al referendum del 1/o ottobre vincerà il 'sì', dal giorno dopo il governo catalano aprirà un periodo di transizione verso l'indipendenza nel quale proporrà l'avvio di un dialogo a Spagna e Ue: lo ha detto in una intervista alla tv francese Lci il presidente catalano Carles Puigdemont. Puigdemont, presentato da Lci com "l'uomo che fa tremare l'Europa", ha auspicato che dal 2 ottobre la Spagna "voglia mettersi d'accordo su come gestire la transizione": "Non vogliamo voltare le spalle alla Spagna".