(ANSA) - PECHINO, 26 SET - "Speriamo che i politici Usa e nordcoreani abbiano sufficiente giudizio da realizzare che ricorrendo alla forza militare non sarà mai una via praticabile per risolvere la questione della penisola e le relative preoccupazioni. Noi speriamo anche che i due paesi realizzino che assertività e provocazioni reciproche aumenteranno solo il rischi di conflitto, riducendo i margini di manovra politica. La guerra sulla penisola non avrà vincitori". Lo ha detto il portavoce del ministero degli esteri cinese, LU Kang nel corso del briefing quotidiano con i media.