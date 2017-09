Accoltella giudici: a Perugia magistrati in assemblea

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - E' ancora forte stamani, negli uffici giudiziari di Perugia, l'eco e lo stupore dopo quanto avvenuto ieri mattina negli uffici del tribunale civile, dove un uomo ha accoltellato due giudici del fallimentare e ferito un impiegato. Stamani all'ingresso del tribunale civile, ospitato in una sezione del palazzo in pieno centro storico sede dell' ufficio postale centrale di Perugia, ci sono due carabinieri armati che controllano i documenti delle persone che entrano. Nel frattempo, nella sede della procura generale, è in corso una riunione cui partecipano il procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, il procuratore della Repubblica, Luigi De Ficchy, il sindaco del capoluogo umbro, Andrea Romizi, e il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri. Poco dopo le 12 è cominciata anche un'assemblea indetta dalla sezione umbra dell'Associazione nazionale magistrati.(ANSA).