(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Hanno passato una nottata tranquilla, i due giudici del tribunale civile di Perugia, Francesca Altrui e Umberto Rana, ricoverati nell'ospedale del capoluogo umbro dopo essere stati feriti a coltellate, in modo non grave, da un uomo entrato ieri mattina nei locali della sezione fallimentare del tribunale. Fonti ospedaliere li descrivono rasserenati non solo dopo aver ricevuto le visite dei loro famigliari, ma anche e soprattutto per la solidarietà manifestata loro da colleghi e amici che sono venuti a sincerarsi delle loro condizioni. In particolare, ha destato ammirazione il gesto del giudice Rana, intervenuto in modo determinante in soccorso della collega. (ANSA).