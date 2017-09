(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il primo ottobre non ci sarà un referendum, perchè è illegale". Lo ha detto l'Ambasciatore spagnolo a Roma, Jesus Manuel Aldaz, in un forum all'ANSA. "Il grave problema è che il governo regionale della Catalogna non rispetta le leggi e le sentenze della Corte costituzionale", ha aggiunto sottolineando che "si può parlare di tutto ma la legge che è la garanzia dei cittadini nei confronti dei poteri pubblici".