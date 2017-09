«La legge è uguale per tutti: o si rispetta o Facebook dovrà cessare la sua attività nel territorio russo, come è accaduto purtroppo a LinkedIn». Così il direttore del Roskomnadzor, l’Autorità per le Telecomunicazioni in Russia, Alexander Zharov. Lo riporta Interfax. Stando alla normativa, infatti, i dati personali degli utenti devono essere conservati in server che fisicamente si trovino sul territorio russo. Anche il Cremlino ha sottolineato che Facebook «deve rispettare la legge».