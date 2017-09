Bimbo morto di freddo, archiviati medici indagati

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Dopo oltre sei anni e mezzo è stata archiviata la posizione di due dottoresse del Sant'Orsola di Bologna, indagate per l'omicidio colposo di Devid Berghi, neonato di 23 giorni morto di freddo il 5 gennaio 2011 dopo che il giorno prima era stato soccorso da un'ambulanza in piazza Maggiore e dopo aver vissuto in strada con padre e madre, il gemellino e una sorella. Per la morte sono stati condannati in appello i genitori, un anno e 4 mesi, assolte le assistenti sociali. Rimaneva pendente la posizione dei medici, difesi dall'avv.Pietro Giampaolo, dopo che per due volte il Gip aveva ordinato nuove indagini, in seguito alle opposizioni dell'avv.Milena Micele per i genitori. Dopo l'udienza, arriva l'archiviazione del giudice Francesca Zavaglia. "Sono lieto che con questa decisione venga 'restituita' la reputazione che merita la nostra struttura e serenità alle due colleghe coinvolte", ha commentato il direttore dell'unità operativa di Neonatologia del Sant'Orsola, professor Giacomo Faldella. (ANSA).