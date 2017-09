(ANSA) - ROMA, 26 SET - Imparare la lingua italiana, condividere i valori della Costituzione, rispettare le leggi, partecipare alla vita economica, sociale e culturale del territorio. Questi gli impegni chiesti ai richiedenti asilo dal Piano nazionale integrazione per titolari di protezione internazionale, presentato oggi dal Viminale. Chi accoglie si impegna da parte sua ad assicurare uguaglianza e pari dignità, libertà di religione, accesso a istruzione e formazione, interventi per facilitare l'inclusione nella società e l'adesione ai suoi "valori non negoziabili". Tra questi ultimi il ministro dell'Interno Marco Minniti ha citato la laicità dello Stato ed il rispetto della donna.