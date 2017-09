Brexit: sindaco Londra favorevole a secondo referendum

(ANSA) - LONDRA, 26 SET - Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, si dice favorevole a un secondo referendum sulla Brexit. Il primo cittadino lo afferma in una intervista rilasciata all'Evening Standard mentre è in corso a Brighton la conferenza annuale del Labour, il cui programma non prevede però una seconda consultazione popolare in merito. La proposta di Khan è quella di far votare i britannici sull'accordo finale al termine dei negoziati sul divorzio da Bruxelles e chiede che questo impegno venga messo nero su bianco nel prossimo manifesto elettorale del partito d'opposizione. La leadership Labour appare piuttosto prudente e le posizioni sono diverse sebbene ci sia qualche apertura, da parte ad esempio del Cancelliere dello Scacchiere ombra, John McDonnell, e di un altro fedelissimo del leader Jeremy Corbyn, Andrew Gwynne, che non esclude la possibilità di un nuovo voto: "Chissà dove saremo alla fine di questo processo", ha detto, riferendosi ai negoziati in corso sulla Brexit tra Londra e Bruxelles.