(ANSA) - BERLINO, 26 SET - "Questa domenica elettorale ha cambiato la statica politica del nostro paese. Le controversie, anche le più aspre controversie appartengono della democrazia. Ma per questo devono valere le regole, come il rifiuto di ogni forma di antisemitismo e odio dello straniero". Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il presidente ha citato anche "la responsabilità per la storia tedesca".