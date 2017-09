(ANSA) - ROMA, 26 SET - Approderà in Aula alla Camera il 28 settembre il ddl sulla cannabis legale, riguardante solo la parte relativa all'uso terapeutico, dopo che oggi è terminato l'esame degli emendamenti in commissione Affari sciali. Lo annuncia il presidente della commissione Mario Marazziti. Oggi, ha spiegato, "il testo andrà alle altre commissioni i cui relativi pareri sono attesi entro domani alle ore 12.00. Ed il 28 il provvedimento arriverà all'esame dell'Aula". Si tratta, ha sottolineato, di un testo "ampiamente condiviso e non vedo problemi per l'Aula".