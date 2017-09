Lo vede scassinar finestre e chiede 'Che fa?' e lui 'Rubo'

(ANSA) - GENOVA, 26 SET - Smonta una serranda per rubare in un appartamento e quando un vicino gli chiede 'Scusi, ma cosa fa?' lui gli risponde 'Rubo, ho bisogno di soldi'. Il siparietto, concluso con l'arresto dell'uomo di 32 anni a opera della polizia, è avvenuto la scorsa notte in un'abitazione nel quartiere della Foce, nel levante di Genova. L'uomo, sorpreso dalla domanda del giovane inquilino mentre armato di cacciavite stava smontando la persiana di una finestra, ha tentato di giustificarsi affermando di aver bisogno di denaro. Ma appena ha concluso la frase sul posto sono arrivati i poliziotti di una volante che lo hanno fermato e arrestato per il tentato furto. Gli accertamenti hanno identificato l'uomo come un genovese residente a Marassi e già in passato condannato per furto.