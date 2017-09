Caccia caduto, anche nave Marina per cercare scatola nera

(ANSA) - LATINA, 26 SET - E' arrivata questa mattina a Terracina la nave Anteo della Marina Militare dotata di particolari apparecchiature per la ricerca di relitti. La nave specializzata inviata dalla Marina seguirà da oggi le operazioni di recupero della scatola nera dell' Eurofighter dell'Aeronautica Militare che domenica scorsa si è schiantato in mare durante l'Air Show. Dopo l'incidente, in cui ha perso la vita il pilota Gabriele Orlandi, sono state particolarmente complesse le operazioni di ricerca dei componenti del velivolo, che nell'impatto con l'acqua è esploso frantumandosi in pezzi di piccole dimensioni. Finora sono stati recuperati solo alcuni frammenti. Si cerca ancora quindi la scatola nera che potrà rivelare elementi importanti per le indagini sulle cause della tragedia.