Ius soli: Lupi (Ap), no a forzature, è questione chiusa

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Serve una legge, ma una buona legge. Ora sarebbe un errore avere altre forzature in Parlamento sullo Ius Soli. Per noi si tratta di una questione chiusa per quanto riguarda questa legislatura. Se ne potrà riparlare alla prossima legislatura". Lo afferma il coordinatore nazionale Maurizio Lupi al termine della direzione di Ap.