Suicida dopo arresto: indagati due agenti in vista autopsia

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Due poliziotti della Questura di Bologna saranno iscritti nel registro degli indagati, come atto a loro garanzia, in vista dell'autopsia di Oumar Ly Cheiko, senegalese 39enne morto suicida venerdì sera, impiccato in cella dopo l'arresto per maltrattamenti in famiglia. La Procura ha deciso di procedere all'esame autoptico, in un primo momento escluso perché si riteneva sufficiente il sopralluogo del medico legale, dopo l'istanza in tal senso del difensore dei familiari dello straniero, avvocato Rosa Ugolini. Il procuratore Giuseppe Amato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle prossime ore verrà conferito l'incarico. L'iscrizione, un atto appunto a garanzia degli indagati che potranno così nominare un proprio consulente di parte, riguarderebbe i due agenti addetti, venerdì sera, alle camere di sicurezza. Anche la famiglia della vittima potrà nominare un consulente. (ANSA).