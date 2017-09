Germania: Boldrini, democrazia forte, ma timore estremismi

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Oggi in Europa molti movimenti e partiti si ispirano all'estremismo. Abbiamo visto le elezioni in Germania: è una democrazia forte e stabile e quindi dovremo stare sereni ma sapere che entreranno nel Bundestag deputati che hanno nel razzismo e nella xenofobia una caratteristica che non ci tranquillizza". Così la presidente della Camera Laura Boldrini, durante un incontro con alcuni sindaci per ricordare l'eccidio del Grappa del '44, commenta l'esito del voto tedesco.