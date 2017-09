G7: giornalisti stranieri assenti, annullata cena di gala

(ANSA) - TORINO, 26 SET - L'Unione Industriale di Torino ha annullato la cena di gala in programma questa sera per illustrare le eccellenze del territorio alla stampa estera al seguito del G7. "L'assenza dei rappresentanti della stampa straniera ci costringe, nostro malgrado, a cancellare l'evento", scrive Dario Gallina, presidente degli industriali torinesi, scusandosi per il breve preavviso. La decisione rischia di sollevare altre polemiche, dopo quelle della scorsa settimana sull'esclusione di Torino dagli appuntamenti del vertice, per molti una occasione mancata di promozione del territorio. Nel comunicare l'annullamento della cena, che era stata organizzata presso il Circolo Soci dell'Unione Industriale di Torino, il presidente Gallina esprime l'auspicio "di trovare una futura occasione per promuovere a livello internazionale la nostra città e le nostre imprese". (ANSA).