(ANSA) - TEHERAN, 26 SET - L'Iran ha disposto l'invio di nuovi missili lungo le frontiere occidentali del Paese per potenziare il sistema di difesa aereo. Lo ha riferito il comandante della base di difesa aerea di Khatam al-Anbia, generale Alireza Elhami. "Nuove attrezzature missilistiche sono state dispiegate nelle aree occidentali per rafforzare la copertura della difesa aerea delle regioni frontaliere", ha detto Elhami a Tasnim, aggiungendo che "la difesa dell'aria ha migliorato la propria preparazione per una risposta decisiva a qualsiasi atto di aggressione".